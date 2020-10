Число умерших после прививки от гриппа в Южной Корее достигло 59 человек

В настоящий момент известно о 59 погибших после прививки. Кроме 17-летнего школьника все скончавшиеся были пожилыми людьми 70-80 лет, преимущественно с хроническими заболеваниями. Ассоциация медицины Южной Кореи призвала власти остановить вакцинацию до получения информации о причинах смерти, чтобы не подорвать доверие к вакцинации. Однако Агентство по контролю и профилактике заболеваний приняло решение продолжать прививочную кампанию. В настоящий момент вакцину получили более 14,7 миллионов человек из планируемых 30 миллионов.

Сегодня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с заявлением, в котором призвал граждан не отказываться от вакцинации, поскольку это поможет предотвратить одновременное заражение гриппом и COVID-19. Ежегодно эпидемия гриппа уносит жизни не менее 3000 корейцев.

Глава государства отметил, что в прошлом году более 1500 пожилых людей скончалось в течение недели после вакцинации от гриппа, но нет никаких доказательств тому, что именно прививка вызвала летальный исход.

«Давайте доверять заключению органов здравоохранения», – подчеркнул Мун Чжэ Ин.

По данным BBC, большинство вакцин произведены корейскими фармкомпаниями GC Pharma, SK Bioscience, Korea Vaccine и Boryung Biopharma Co Ltd, Boryung Pharm Co Ltd, также для прививочной кампании используются вакцины французской фирмы Sanofi. Никто из производителей пока не прокомментировал ситуацию.

Это уже второй инцидент в Южной Корее, связанный с вакцинацией от гриппа. Ранее прививочная кампания была приостановлена после того как выяснилось, что около 5 миллионов доз вакцины, которые должны храниться только в замороженном виде, находились в комнатной температуре во время транспортировки.