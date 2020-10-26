 

Число умерших после прививки от гриппа в Южной Корее достигло 59 человек

26.10.2020, 16:55, Разное


1
минута

В настоящий момент известно о 59 погибших после прививки. Кроме 17-летнего школьника все скончавшиеся были пожилыми людьми 70-80 лет, преимущественно с хроническими заболеваниями. Ассоциация медицины Южной Кореи призвала власти остановить вакцинацию до получения информации о причинах смерти, чтобы не подорвать доверие к вакцинации. Однако Агентство по контролю и профилактике заболеваний приняло решение продолжать прививочную кампанию. В настоящий момент вакцину получили более 14,7 миллионов человек из планируемых 30 миллионов.

Сегодня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с заявлением, в котором призвал граждан не отказываться от вакцинации, поскольку это поможет предотвратить одновременное заражение гриппом и COVID-19. Ежегодно эпидемия гриппа уносит жизни не менее 3000 корейцев.

Глава государства отметил, что в прошлом году более 1500 пожилых людей скончалось в течение недели после вакцинации от гриппа, но нет никаких доказательств тому, что именно прививка вызвала летальный исход.

«Давайте доверять заключению органов здравоохранения», – подчеркнул Мун Чжэ Ин.

По данным BBC, большинство вакцин произведены корейскими фармкомпаниями GC Pharma, SK Bioscience, Korea Vaccine и Boryung Biopharma Co Ltd, Boryung Pharm Co Ltd, также для прививочной кампании используются вакцины французской фирмы Sanofi. Никто из производителей пока не прокомментировал ситуацию. 

Это уже второй инцидент в Южной Корее, связанный с вакцинацией от гриппа. Ранее прививочная кампания была приостановлена после того как выяснилось, что около 5 миллионов доз вакцины, которые должны храниться только в замороженном виде, находились в комнатной температуре во время транспортировки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Сколько денег россияне теряют из-за заморозки накопительной части пенсии

19.07 / СМИ в США узнали об аресте военного ВМС по обвинению в передаче данных РФ

21.10 / Россияне назвали лучшие города для осенних путешествий

26.09 / Виктория Дайнеко сожалеет о прекращении общения с Аллой Пугачевой после “Фабрики звезд”

05.09 / Мнение: Хлеборезка-шкатулка-паровоз

25.06 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 июня 2020 года

04.10 / В поисках койки

08.10 / Мнение: Феномен Трампа

10.07 / «Это кошмарные люди»: Юлия Топольницкая подверглась атаке телефонных мошенников

07.07 / Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска