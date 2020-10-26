 

«Люблю каждый год своей жизни»: Татьяна Брухунова поразмышляла на тему возраста

26.10.2020, 16:53, Разное

Татьяна Брухунова в своем личном микроблоге в Instagram поделилась снимком с прогулки с маленьким сыном. Супруга Петросяна в ярком осеннем образе поразмышляла на тему возраста.
В описании под фотографией избранница юмориста подчеркнула, ей очень нравится ощущение возраста, а также каждый год жизни, поскольку он больше не повторится, как и она сама. Брухунова отметила, она не скучает по своей юности, ведь глупо скучать по тому, чего никогда не вернуть. Супруга Петросяна на опубликованном снимке запечатлена в одежде свободного кроя – брюках, пуховике и шарфе бежево-рыжих оттенков. Новый образ очень понравился подписчикам, посчитавшим его стильным, красивым, комфортным и уютным. В то же время одна из поклонниц поинтересовалась, почему Брухунова выбирает себе «балахонистую» одежду, ведь у нее прекрасная фигура, на что возлюбленная юмориста ответила, она «носит лишь то, что ей хочется, и уже давно не обращает внимания на чье-либо мнение».



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