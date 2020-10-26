Денис Симачев, Полина Аскери и другие гости открытия выставки “Заживо”

26.10.2020, 16:45, Разное

Идея провести выставку на автомойке имеет два истока – концептуальный и эстетический. Куратор выставки Софья Симакова долго размышляла над тем, как и где можно было бы представить эту выставку. Но оказавшись на автомойке, где ты, словно проходя тот самый лабиринт из книги мертвых, поэтапно мылишься, моешься, полируешься, поняла, что это и есть метафора чистилища. Также на автомойке были прозрачные шторы-пленки, которыми отделяются друг от друга машины. Такие пленки – один из любимых материалов Наташи Гончаровой. В своем творчестве она часто использует их – расписывает, подвешивает как флаги, делает тотальные инсталляции, частично интегрирует в работы.

Елена Крыгина и Анна Цуканова-Котт Денис Симачев Полина Аскери Дарья Повереннова Илья БачуринНа мойке были представлены несколько таких расписанных пленок и пять видео-проекций. Они экспонировались прямо в моечных ячейках на белом кафеле. На видео были записи прохождения лабиринта, видео-арт, созданный художницей специально для выставки, и записи ее эксцентричных танцев в мастерской. Пленочные шторы Гончарова также расписала своими “тегами”.

Виртуальную выставку “Заживо” можно увидеть вплоть до 20 ноября на сайте проекта Sample. Экспозиция представляет собой мультимедийный интерактивный проект, основанный на тибетской книге мертвых “Бардо Тодол”. Наталья Гончарова Гости выставки Илья Бачурин со спутницей Анзор Канкулов Николай Палажченко Карина Ошроева Александр Перепелкин Юлия Квин