Внучка Софии Ротару встречается с предпринимателем из рейтинга Forbes

26.10.2020, 16:45, Разное

Внучка певицы Софии Ротару, 19-летняя модель София Евдокименко, рассекретила нового возлюбленного. Девушка опубликовала видео, сделанное в одном из парков США, где ее обнимает загадочный молодой человек. Позднее СМИ выяснили его личность: им оказался IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов, в 2018 году включенный американским Forbes в топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий.

Денис Жаданов и София Евдокименко Как давно встречается пара, неизвестно, но оба в данный момент проживают в США. Летом София призналась, что рассталась с французом по имени Марко Дюменил. При этом, девушка до сих пор подписана на него в Instagram, поэтому фолловеры уверены: Евдокименко и Дюменил смогли расстаться мирно и сохранить дружеские отношения.

София Евдокименко в США Денис Жаданов в СШАСофия Евдокименко – дочь единственного сына Софии Ротару, Руслана Евдокименко. Во время обучения в школе она увлекалась танцами, актерским мастерством и вокалом. Сейчас девушка проживает в США и учится в Нью-Йорке, в сфере ее интересов – мода, искусство, медиа, коммуникации и бьюти-индустрия.

София Ротару с внуками