Жителям Каталонии запретят выходить из дома в выходные

26.10.2020, 16:08, Новости дня

Правительство испанского автономного сообщества Каталония хочет ввести комендатский час в выходные дни, сообщила официальный представитель каталонского женералитета Меричель Будо.

«Карантин в выходные – один из вариантов, которые обсуждаются, поскольку именно в это время больше всего социальных контактов», – цитирует Будо РИА Новости» со ссылкой на Cataluniya Radio.

Представитель правительства отметила, что власти озабочены ростом заболевания коронавирусом в регионе и «давлением на систему здравоохранения». Она подчеркнула, что правительство Каталонии будет предпринимать все необходимые меры для «сокращения социального взаимодействия во избежание полного карантина».

В субботу в Испании из-за коронавируса ввели особый режим.

Ранее сообщалось, что власти автономного сообщества Наварра на севере королевства приняли решение ввести ограничения на въезд и выезд из региона для сдерживания распространения COVID-19. Также распространение коронавируса заставило ограничить работу кафе, баров и магазинов властей автономного сообщества Риоха на севере королевства.