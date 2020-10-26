Жителям Каталонии запретят выходить из дома в выходные
26.10.2020, 16:08, Новости дня
Правительство испанского автономного сообщества Каталония хочет ввести комендатский час в выходные дни, сообщила официальный представитель каталонского женералитета Меричель Будо.
«Карантин в выходные – один из вариантов, которые обсуждаются, поскольку именно в это время больше всего социальных контактов», – цитирует Будо РИА Новости» со ссылкой на Cataluniya Radio.
Представитель правительства отметила, что власти озабочены ростом заболевания коронавирусом в регионе и «давлением на систему здравоохранения». Она подчеркнула, что правительство Каталонии будет предпринимать все необходимые меры для «сокращения социального взаимодействия во избежание полного карантина».
В субботу в Испании из-за коронавируса ввели особый режим.
Ранее сообщалось, что власти автономного сообщества Наварра на севере королевства приняли решение ввести ограничения на въезд и выезд из региона для сдерживания распространения COVID-19. Также распространение коронавируса заставило ограничить работу кафе, баров и магазинов властей автономного сообщества Риоха на севере королевства.
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