 

Лавров оценил отношения РФ с Турцией

26.10.2020, 16:08, Новости дня

Россия и Турция продолжат взаимодействовать по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций в мире, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Афинах.

Он отметил, что Москва и Анкара не раз объединяли усилия по «созданию условий для урегулирования кризисных ситуаций». «Такое взаимодействие с Турцией продолжим», – передает слова Лаврова ТАСС.

«У нас с Анкарой хорошие отношения, но не без проблем. (…) Далеко не во всем совпадают наши подходы к тем или иным проблемам», – добавил министр.

Ранее Лавров призвал Турцию использовать свое влияние в интересах прекращения огня в Нагорном Карабахе.



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