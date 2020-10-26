Мнение: Ирак – “кто есть кто”

26.10.2020, 16:00, Разное

Американские военные чиновники стремились к сотрудничеству со многими местными вождями племен, но трудно определить, какой политический авторитет у племен и шейхов все еще сохраняется. Однако существует консенсус в отношении того, что племенные традиции остаются культурно важными для многих иракцев. Племенной состав – одно из старейших построений иракской социальной жизни. Происхождение иракской племенной структуры восходит к временам Месопотамии и пережило столетия подчинения империй, монархий, иностранных оккупаций и национальных правительств.

Племена являются региональными обладателями власти, и племенные шейхи часто являются уважаемыми членами иракских общин. Налаживание отношений с племенами, особенно в суннитском треугольнике – центре антиамериканского повстанческого движения – могло бы помочь остановить продолжающееся сопротивление американским войскам. В более широком смысле, есть несколько общественных организаций, над которыми американские силы должны работать, пытаясь завоевать сердца и умы иракцев.

Среди шиитского большинства Ирака религиозные лидеры являются более мощной политической силой. Фетвы, или постановления высшего шиитского духовенства Ирака, великого аятоллы Али ас-Систани, широко уважаются и соблюдаются. При этом религиозные лидеры, в том числе Систани, похоже, черпают свою силу в племенных связях. Один пример: когда ополченцы, связанные с Муктадой ас-Садром, осадили дом Систани, вооруженные люди, верные местным вождям племен, пришли ему на помощь. Среди суннитского населения Ирака религиозные лидеры имеют более низкий общественный статус.

Племена, похоже, имеют ограниченное влияние в Багдаде. Однако в небольших городах и сельских р-х – особенно на юге, где преобладают шииты, многие племенные шейхи стали посредниками между оккупационными властями и иракским народом. Представители США в Багдаде регулярно встречается с шейхами племен для обсуждения вопросов восстановления и безопасности. ВС США стремятся к более тесному сотрудничеству с племенами, особенно в суннитском треугольнике.

Шейхи традиционно несут ответственность за защиту своих людей от вреда и обеспечение им базового уровня экономического благосостояния. Они также выступают в качестве посредников и судей, разрешают споры, разрешают имущественные претензии и, среди прочего, предлагают заключение браков. Взамен они верны своему народу. На протяжении веков шейхи назначались советом старейшин племени, и власть шейха не была неограниченной. Британцы, правившие официально Ираком с 1920 по 1932 гг, устранили некоторые из этих сдержек и противовесов, чтобы осуществлять более строгий контроль над соплеменниками Ирака. По сути, это превратило племенных шейхов в единственный источник закона и власти на обширных территориях сельской местности Ирака.

Большинство из иракских племен сформировалось на Аравийском полуострове и мигрировало на север, а некоторые прибыли из земель, которые составляют современный Ирак. Некоторые племена предшествовали Мухаммеду, который жил в Аравии и сам был членом племени курайшитов. На протяжении веков племена были основной формой социальной организации на большей части региона. Хотя их влияние с годами уменьшилось, османские турки, британцы, поддерживаемая Великобританией монархия и баасисты – все стремились к их сотрудничеству.

Смесь общего происхождения, географии и строгого социального кодекса, который требует верности между членами. Этническое происхождение и религия являются менее важными факторами – на самом деле, некоторые племена в Ираке имеют суннитские, шиитские и даже курдские ветви. В некоторых случаях племенная принадлежность гораздо более давняя связь, чем религиозная принадлежность. Например, ряд племен на юге Ирака приняли шиитский ислам только в 19 веке.

Многие иракские арабы могут проследить свою родословную до одной из девяти племенных конфедераций, или кабил, возникших в Ираке до 17 века. Каждая из конфедераций – Мунтафик, Зубайд, Дулайм, Убайд, Хазаль, Бани Лам, Аль Бу Мухаммед, Рабиа и Кааб – включает в себя множество отдельных племен. К 19 веку племенная карта Ирака была заполнена другими могущественными конфедерациями и племенами, включая Шаммар, Аназа, Бани Тамим и Зафир. При этом точное количество племен в Ираке на сегодня неизвестно, отчасти потому, что комплексные антропологические исследования в Ираке не проводились десятилетиями. Тем не менее, племена росли и разделились на протяжении веков, и, сейчас в Ираке существуют вероятно, более 1000 – племенных организаций. Из них, вероятно, имеется 20-30 крупных племен или федераций, имеющих 100 000 или более потомков. Предостережение: арабское племенное общество традиционно строится на нескольких уровнях – конфедерацией, племенем, кланом, домом и большой семьей. Расшифровать, к какой единице относится слово “племя” от одной ситуации к другой, может быть сложно.

Самыми крупными конфедерациями арабских племен в Ираке являются Зубайд, Тай, Рубия, Дулайм, Шаммар, Джубур, Убайд, Анниза, ад-Зуфаир, аль-Мунтафик, Бани Рикаб, Бани Хачим, ас-Судан, Альбу Мохаммед и др. -Каррагул, аль-Тикрити, аль-Хасан, Яззид, Кааб, Шаммар Туга, аль-Галал, аль-Сумаида, Бани Лам, аль-Азза, аль-Умтайр, Зоба, Мидан, аль-Дуриин, аль-Хаза Иль, ас-Суварма и аль-Сумаида.

В целом, суннитские племена до 2014 г, которые находились в одобрении Саддама были наиболее могущественными, хотя члены некоторых из этих племен иногда пытались восстать против него. Сюда входят конфедерация Дулайм, занимающая значительную территорию в центральном Ираке, и Шаммар, который живет к северу от Багдада между реками Тигр и Евфрат. К другим важным суннитским племенам относятся аль-Джабури, убайдиты и азза. Саддам особенно благосклонно относился к членам своего собственного племени аль-Бу Насир, хотя он также нажил себе врагов внутри племени, убивая членов, которых считал нелояльными.

Племя Шаммар состоит как из суннитов, так и из шиитов и, как утверждается, является крупнейшей конфедерацией в Ираке, охватывающей центральный Ирак и юг Багдада до сирийской границы на северо-западе.

Племя джубур, которое также включает суннитов и шиитов, в основном сосредоточено вдоль реки Тигр до Мосула и Хабура на севере.

Племя дулайм в основном населяет провинцию Аль-Анбар, а конфедерация Зубайд разбросана по всему Ираку.

Аль-Анбар – самая большая из 18 мухафаз Ирака. Большая часть 2,5 млн населения аль-Анбара – сунниты из Конфедерации племен Дулайм. Из-за этой однородности межрелигиозные распри, от которых в настоящее время страдают другие части Ирака, в Аль-Анбаре редки.

Преобладающим шиитским племенем является Бани Асад. Шиитские племена, которые вступают в партнерские отношения с войсками США, сделали это на основе аналогичной стратегии суннитских племен по борьбе с Аль-Каидой. Кроме того, шиитские племена пытаются контролировать шиитские ополчения. Вожди племен решили привлечь к борьбе с экстремистами представителей более 25 племен Таджи.

Хафаджа, одно из крупнейших шиитских племен южного Ирака. Во время правления Саддама Хусейна, Хафаджи предоставили тысячи бойцов в его ВС, как во время ирано-иракской войны, так и когда их шиитские единоверцы на юге начали восстание в 1991 г. Однако позже, после 2003 г, оккупация США подошла к концу, и сирийское восстание переросло в войну, многочисленные слои племени начали более тесно сближаться с поддерживаемыми ИРИ организациями. В 2012 г, например, шейх Аус аль-Хафаджи отделился от лидера иракских шиитов Муктады аль-Садра и сформировал поддерживаемую ИРИ группу “Куват Абу Фадл аль-Аббас” (QAFA), которая использовалась для вербовки и развертывания боевиков в поддержку сирийских войск. Другой видный представитель племени, шейх Раад аль-Хафаджи, был командиром одного из самых лояльных и идеологически ярых доверенных лиц ИРИ – группировки “Катаиб Хезболла”. Однако отношение племени к таким связям начало меняться в феврале 2019 г, когда PMU арестовала шейха Аууса и закрыла QAFA. Эти “репрессии” со стороны ополченцев, по-видимому, были вызваны его обвинениями в причастности Тегерана к убийству соплеменника Алаа Машзуба, писателя, известного своей критикой вмешательства ИРИ в Ирак. Раньше QAFA избегало огласки племенных проблем, в то время как откровенный шейх Аус ​​сосредоточился на сектантстве. Однако после его ареста в центре внимания оказались проблемы племен. В Басре, например, лидеры хафаджи дали центральному правительству 48 часов крайнего срока, чтобы раскрыть местонахождение и физическое состояние шейха, в то время как местный племенной авторитет Адиль аль-Хафаджи пригрозил закрыть пограничные посты с ИРИ в ответ на арест. Багдадская часть племени также призвала к его освобождению, начав протесты за пределами Зеленой зоны и возле закрытой штаб-квартиры QAFA в столице. В мае 2019 г, племя объявило, что шейх Аус освобожден, и обвинения против него сняты, но примирение с Тегераном не было очевидным. Два месяца спустя сестра шейха и ее семья были похищены в Ахвазе. Хотя вскоре они сбежали от похитителей, этот инцидент, возможно, был способом Тегерана предупредить его о необходимости сотрудничества или, по крайней мере, пассивности. Однако шейх не только не отступил, но и высказался в поддержку антиправительственных и антииранских протестов, вспыхнувших по всей стране этой осенью, используя свои аккаунты в социальных сетях, чтобы доказать, что демонстранты имеют законные требования. Точно так же другие члены племени Хафаджа, особенно молодежь, установили знамена вокруг Багдада в поддержку протестов.

В то время как некоторые племена, наиболее подходящие для этой дискуссии, по своему составу являются сплошными шиитами, другие более смешанные, со значительной частью суннитов. Некоторые из этих племен сейчас преуменьшают межрелигиозные различия и принимают более единый подход в ответ на растущее недовольство давлением ИРИ, чувство пренебрежения со стороны Багдада и сохраняющиеся опасения по поводу безопасности.

Хазрадж. Это племя базируется к северу от Багдада в мухафазы Салах аль-Дин, шииты сосредоточены вокруг Дуджайла, а большинство суннитов проживает недалеко от Тикрита. По причинам, связанным с тем, что у различных членов были многочисленные столкновения с иранскими элементами PMU. В марте 2015 г, контролируемое ИРИ ополчение Сарая Талия аль-Хорасани (18-я бригада PMU) похитило представителей племени хазраджи. В ответ местные жители хазраджи похитили ополченцев.

Аналогичные “репрессии” имели место, когда в июле 2018 г, “неизвестными” был убит член племени Хусейн аль-Фейсал аль-Хазраджи, подполковник МВД. Убийцы, как многие подозревали, были членами Асаиб Ахль аль-Хак (ААХ), – принадлежат к группировкам лояльным ИРИ, которая формирует 41-ю, 42-ю и 43-ю бригады PMU. Когда похоронная процессия полковника вернулась из Наджафа в Дуджайль, ААХ похитил двух шейхов хазраджи. Позже они были найдены казненными. Инцидент спровоцировал несколько дней боев, в результате которых погибли четыре члена ААХ и три соплеменника. Лидеры хазраджи публично призвали ААХ уйти из Дуджайла и других р-в проживания шиитских племен, утверждая, что силы группы следует заменить ополчением Муктады ас-Садра Сарайа ас-Салам – четкий сигнал в поддержку главного соперника шиитов ИРИ и фракция, от которой отделились AAH.

Шаммар. С 2016 г, члены этого племени способствовали более широкому сдвигу Ирака в сторону более сильной племенной идентичности как социального и политического центра. Одно из крупнейших племен на Ближнем Востоке, влияние Шаммар распространяется через КСА, Кувейт, Ирак и САР, с суннитами и шиитами. Например, некоторые шаммарские шииты стали лидерами наиболее стойких иранских ополченцев, некоторые сунниты Шаммар присоединились к ИГИЛ, другие сунниты присоединились к ополченцам против ИГИЛ, а некоторые перешли от поддержки повстанческих группировок Свободной сирийской армии в САР к поддержке более племенных ополченцев, которые сосредоточены на защите и продвижении региональных интересов Шаммара (например, Куват аль-Санадид).

Последний сдвиг перенесся и в собственно Ирак, особенно после того, как ИГИЛ похитили более тридцати представителей племени Шаммар и начало нападения в р-х к северу от Багдада весной и летом 2018 г.

Сегодня Хусейн Алван – бывший боец ​​Армии Махди Садра, который в прошлом был связан с несколькими поддерживаемыми ИРИ ополченцами, – является лидером и представителем шиитов Шаммара, добиваясь большей защиты, услуг и признания со стороны иракского правительства.

Культурные племенные ценности, такие как верность членам своего клана или племени, кровная месть – “аль-тар” и демонстрация своей мужественности в битве “аль-мурувва”, по-прежнему считаются быть важным для многих иракцев, даже в некоторой степени в городах. Существует также понятие “аль-дийа” – компенсация за смерть члена племени.

Основная единица племенной организации в Ираке – это расширенная семья, или “хамс”. Хамс состоит из всех детей мужского пола, которые имеют одного и того же прапрадеда – другими словами, пять поколений мужчин в одной семье. Из всех уровней племенной организации наиболее важным остается хамс. Тут важна понимать, как работает хамс, в каждом хаме каждый человек верен другому. Наиболее яркое проявление этой преданности можно найти в традиции кровной мести, или аль-тара. Если один член хама убит, другие члены обязаны отомстить за смерть. Это могло принять форму убийства кого-то из хамов, которые убили члена семьи, или, что чаще всего, определения цены крови – финансового возмещения – от одного хама к другому. Количество убийств из мести на юге Ирака резко возрасло в период хаоса сразу после падения Саддама. Но шиитские духовные лидеры, в городе Наджаф – особенно аятолла аль-Систани – издали фетвы, предписывающие иракским шиитам воздерживаться от таких действий. Несмотря на это, практика в некоторой степени продолжается. К примеру в Басре, продолжающаяся вражда между двумя племенами – бухатра и букехит – которая уже привела к гибели членов обеих племен.

Что же до женщин, и их традиционного участия в племенной жизни, то они члены племени своего отца. Но когда они женятся, они становятся членами племени своего мужа. Это объясняет, почему браки между двоюродными братьями и сестрами в традиционном племенном обществе не редкость. Если дочери мужчины выходят замуж вне клана или племени, он больше не пользуется преимуществами ее или ее сыновей, которые однажды могли бы увеличить силу клана.

Другие уровни племенной организации выглядят примерно таким образом:

“Дом” похож чем-то на “хамс”. Он может напоминать одну большую семью с сотнями членов. Ряд “домов” образуют клан или “фахдх”.

Группа кланов образует “аширу”, племенную организацию. Например, в Фаллудже у племени, названного в честь города – аль-Фаллуджийин, – 16 кланов, согласно иракским генеалогическим картам 1980-х гг. Племена могут сильно различаться по размеру – они могут насчитывать от нескольких тысяч до 100 тысяч членов.

Группа племен образует конфедерацию, или кабилу, которая состоит из нескольких племен. В случае с Саддамом его племя Аль-Бу Насир входило в федерацию, названную в честь города Аль-Тикрити.

В Альбу Насире есть ряд кланов и других групп, которые со временем отдалились от него. По большей части, эти ссоры были вызваны в основном превратностями жизни вблизи центра режима Саддама. Ключевые члены племени впали в немилость в разные моменты – во многих случаях это было смертельным событием – настроив своих родственников против Саддама. Ну к примеру, один из недовольных домов в Альбу Насир – это Абд аль-Мунима, в который входил зять Саддама, генерал-лейтенант Махер Абд Рашид, герой ирано-иракской войны. Тот факт, что Кусай Саддам Хусейн был женат на дочери генерала, Ламе, не помешал президенту поместить Махера Абд Рашида под домашний арест. Два брата генерала Махера оставались важными должностными лицами у Саддама, но семья подозревала, что Саддам был причастен к планированию авиакатастрофы, в которой их брат, бригадный генерал Тахир, погиб на последнем этапе ирано-иранской войны. Ну или еще одна отчужденная ветвь Альбу Насира – генерал-майора Умара аль-Хаза. В 1986 г, Саддам пытал и казнил его за клевету на Сабху, мать Саддама. Сын Умара затем предоставил информацию, которая позволила группе оппозиционеров серьезно ранить Удайя в результате покушения в декабре 1996 г. Вертолет Аднан Шариф Шихаб был сбит “случайно” иракской ракетой в начале ирано-иракской войны, хотя члены его дома полагают, что это было сделано по приказу министра обороны Аднана Хайра Аллаха, двоюродного брата и самого старого друга Саддама. Другой член этого дома, генерал-майор Табит Султан Ахмад Шихаб, был казнен в 1993 г, после нескольких лет напряженных отношений с Саддамом.