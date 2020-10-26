Диетолог назвала фрукты, которые помогут спастись от COVID-19

26.10.2020, 15:53, Разное

Российский диетолог Ирина Сухарева назвала сезонные фрукты, которые помогут спастись от COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Крымского федерального университета.

Во время коронавирусной пандемии доцент медицинской академии КФУ Ирина Сухарева рекомендует добавлять в рацион сезонные фрукты, направленные на борьбу и профилактику с вирусными инфекциями. Употребляя хурму, айву, виноград, кизил, зизифус и облепиху, человек поддержит иммунитет и защитит свой организм от инфицирования COVID-19, а также от гриппа и ОРВИ. Медик объяснила, что сбалансированное питание – не панацея от всех болезней, оно только лишь помогает облегчить восстановление.

Так, в хурме содержится кладезь витаминов (А, В и С в большом количестве) и минералов (йод, железо, кальций, фосфор, марганец и магний). Этот фрукт полезен для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии, при заболеваниях сердца и сосудов, для восстановления нервной системы и всего организма. Облепиха — это один из наиболее питательных и богатых полезными веществами суперфудов в мире. Оранжевая ягода является популярным естественным средством от простуды и гриппа.

Эксперт советует убрать из рациона сладости, заменив их виноградом, грушами и сливами. Суточная норма фруктов для взрослого человека в пределах 200 граммов, а овощей – 300. Сухарева отметила, что не нужно ограничиваться строгими диетами, лучше питаться часто и маленькими порциями (около шести раз в день), пить айвовые, кизиловые компоты и регулярно съедать горсть грецких орехов (до 5 штук).