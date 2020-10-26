Что будет, если есть много бананов?

26.10.2020, 15:53, Разное

Медики рассказали, какие последствия ожидают организм человека, если есть много бананов. Многие обладают этот фрукт за сливочный вкус и сладкую мякоть.

Следует помнить, что бананы являются слишком калорийными, поэтому от них можно поправиться. Этот фрукт нельзя употреблять в пищу в большом количестве тем, кто стремится сбросить лишние килограммы. Несмотря на то, что в плоды на 75% состоят из воды, чувство насыщение приходит очень быстро.

Не многие знают, что употребление бананов способно вызывать мигрень. Причиной головной боли является сочетание гистамины и тирамина. Это не значит, что нужно прекратить есть бананы. Количество употребляемых плодов необходимо уменьшить людям с соответствущими проблемами.

В бананах содержится много калия. Однако переедание вызывает избыток вещества в организме, в результате чего развивается гиперкалиемия. При данном состоянии человек начинает жаловаться на тошноту, нерегулярное сердцебиение, замедление пульса. В отдельных случаях даже происходит остановка сердца. В бананах содержится витамин В6, который в переизбытке может спровоцировать нервный срыв.

Ученые считают, что эти плоды вызывают сонливость, поэтому их не рекомендуется есть на завтрак. В их составе присутствует троптофан аминокислота, способна замедлять различные реакции организма из-за появления чувства недосыпа. К тому же в бананах имеется много магния, а он расслабляет мышцы.

При переедании данного фрукта не исключены аллергические реакции. Симптоматика будет похожей на реакцию от вдыхания амброзии. У человека могут опухнуть губы и язык, появиться першение в горле.

Возможно, появятся дискомфортные ощущения в области живота. Боль зачастую провоцируют незрелые бананы, содержащие огромное количество крахмала. На переваривание данного элемента организм тратить очень много времени. В связи с этим может развиться рвота и диарея.

Еще одним ответом организма на банан нередко становится воспаление горла. Как следствие, человек испытывает трудности при глотании. Из-за содержания крахмала в бананах повреждаются зубы. Все дело в том, что для полости рта фрукт может быть не менее вредным, нежели конфеты.

В отдельных случаях при развитии аллергии возможен анафилактический шок. У людей, которые съели слишком много плодов, нередко снижается артериальное давление. В связи с этим важно следить за соответствующими показателями, а также измерять пульс.

Бывают случаи, когда частое употребление бананов вызывает запор. В плодах содержится большое число дубильной кислоты, оказывающей ингибирующее воздействие на весь пищеварительный тракт. Данный элемент препятствует осуществлению процесса переваривания еды.

По словам ученых, существует риск развития сахарного диабета. Бананы обладают довольно высоким гликемическим индексом. По мере увеличения массы тела могут развиться сердечно-сосудистые заболевания. В особенности необходимо быть осторожными с перезрелыми плодами.