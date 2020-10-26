 

Медведчук раскритиковал решение Зеленского ждать европейскую вакцину

26.10.2020, 15:48, Новости дня

Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал «маразмом» решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от российской вакцины от COVID-19, чтобы ждать препарат из Европы.

«Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, если есть те, кто уже провел две фазы испытаний, подтвердили возможность использования вакцины и готовы ее предоставить? А мы изобретаем велосипед. В этом – весь маразм действий Зеленского и его команды», – написал Медведчук на своей странице в Facebook в понедельник.

В начале октября президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин сообщил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса.

После этого министр здравоохранения Украины не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний. Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. В четверг Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной».



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