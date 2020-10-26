 

Иностранным профессорам предложили упростить право на получение гражданства России

26.10.2020, 15:48, Новости дня

Министерство труда РФ выступило с инициативой дополнить перечень профессий, специальностей и должностей иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право стать в упрощенном порядке гражданами страны.

Проект приказа предполагает внесение в список профессий доцента и профессора, передает ТАСС.

Поручение о дополнении перечня было дано заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко по предложению главы Татарстана Рустама Минниханова, отмечается в сообщении.

Сейчас в перечне 135 профессий и специальностей, в частности энтомолог, электрик, токарь, слесарь, преподаватель и монтажник.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Telegraph – Джонсон готовится к резкой смене курса — Huawei рискует оказаться в Британии под запретом

22.07 / Захватившего заложников в Луцке обвинили по трем статьям

02.10 / Психотерапевт допустил связь покончившей с собой нижегородской журналистки с сектой

10.08 / В Киеве ограбили олимпийскую чемпионку Клочкову в ее день рождения

01.07 / Starbucks опроверг открытие заведений в Киеве

11.09 / Кириенко объявил о начале креативной революции в России

17.10 / «Эффект Греты» – европейцы всё чаще предпочитают поезда самолётам

20.10 / Трамп обозвал руководство системы здравоохранения США идиотами

23.07 / В Полтаве вооруженный угонщик авто взял в заложники начальника департамента уголовного розыска

01.08 / Соловьев резко ответил Польше на обвинение РФ в гибели Качиньского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска