Иностранным профессорам предложили упростить право на получение гражданства России

26.10.2020, 15:48, Новости дня

Министерство труда РФ выступило с инициативой дополнить перечень профессий, специальностей и должностей иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право стать в упрощенном порядке гражданами страны.

Проект приказа предполагает внесение в список профессий доцента и профессора, передает ТАСС.

Поручение о дополнении перечня было дано заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко по предложению главы Татарстана Рустама Минниханова, отмечается в сообщении.

Сейчас в перечне 135 профессий и специальностей, в частности энтомолог, электрик, токарь, слесарь, преподаватель и монтажник.