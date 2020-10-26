Минобороны Армении заявило о тяжелых боях в Карабахе

26.10.2020, 15:48, Новости дня

Тяжелые бои идут на юго-востоке Нагорного Карабаха после объявленного перемирия, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Тяжелые бои идут на юго-востоке Арцаха (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Ованнисян в Facebook.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия, которое должно вступить в силу в понедельник в 07.00 мск.

В воскресенье Госдепартамент США заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.