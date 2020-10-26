На Украине подвели итоги местных выборов: Для партии Зеленского все очень грустно

26.10.2020, 15:43, Разное

Окончательные итоги выборов подведут после подсчета всех голосов. “Но уже сейчас видно, что для партии президента все очень грустно”, – написал Гужва на своей странице в “Фейсбук”.

Кандидаты от “Слуги народа” не прошли во второй тур ни в однном крупном городе. По партийным спискам соратники Зеленского в лучшем случае идут на третьем месте, комментирует журналист результаты местных выборов на Украине.

В основном расстановка сил в городах такая: на первом месте партия местного мэра, за ней следует “Оппозиционная платформа” или “Евросолидарность” бывшего президента Петра Порошенко. Партия Зеленского – на четвертом месте, отметил Гужва.

Наиболее успешно “слуги” выступили в Центральной Украине. Но и там партию Зеленского сильно потрепали другие политсилы, констатировал журналист.

По его мнению, если бы выборы в Раду проходили сегодня, то партия Зеленского заняла бы третье место. Страна возвращается к противостоянию “Оппозиционной платформы” и “Европейской солидарности”, констатировал Гужва.

Местные выборы на Украине прошли 25 октября. Граждане голосовали за мэров, депутатов городских и областных законодательных собраний. Участвовали 144 партии.

По предварительным данным, явка составила 37%. Это на 10% меньше, чем на местных выборах в 2015 году. Наибольшая явка зафиксирована в Тернопольской области – более 46%, сообщил глава украинского Центризбиркома Олег Диденко.