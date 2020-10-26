 

Зачем Лукашенко понадобилось переговорить с главой Госдепа США

26.10.2020, 15:43, Разное

Разговор Лукашенко с Помпео состоялся из-за давления России на Белоруссию, считает эксперт. Президент пытается не попасть под влияние Москвы, поэтому вынужден искать на Западе пространство для политических маневров, заявил Кузнецов.

За несколько дней до разговора с Майком Помпео белорусский лидер принимал в Минске главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. В экспертном сообществе полагают, что высокий гость пытался сподвигнуть Батьку на выполнение требований Москвы. Среди них – переориентировать грузовые потоки с прибалтийских на российские порты.

Беседа Лукашенко с Помпео – следствие визита Нарышкина, считает Кузнецов. По его мнению, белорусский лидер в очередной раз пытается уклониться от выполнения договоренностей с Москвой.

Но реверансы в сторону США белорусскому лидеру не помогут. “Поддержки и помощи на Западе Лукашенко вряд ли найдет, как бы ни старался”, – приводит мнение Кузнецова портал Thinktanks.by.

Александр Лукашенко встречался с Майком Помпео в феврале этого года. Белорусский лидер провел с главой Госдепа США двухчасовые переговоры. Обсуждалась нормализация отношений между Минском и Вашингтоном и возвращение американского посольства.

Напомним, что 25 октября истек срок, который дала властям Белоруссии бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она потребовала отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и прекращения насилия над протестующими. 26 октября политик объявила о начале общенациональной забастовки.



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