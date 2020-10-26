Иранский пророк заявил, что коронавирус убьет половину планеты

26.10.2020, 15:43, Разное

В Иране о пророке Салмане мало что известно, в основном лишь то, что он сам рассказывает о себе. Что он получил силу от своего деда и 11 лет странствовал и медитировал в горах, прежде чем начал делать предсказания.

На сегодняшний день в мире 43 миллиона случаев заболеваемости коронавирусной ‎инфекцией COVID-2019 и чуть выше 1 миллиона смертей. Однако некоторые аналитики считают, что это лишь "начало" и что в будущем жертв станет намного больше.

Известный и уважаемый в Иране пророк Салман Салехигударза считает, что коронавирус убьет ни больше, ни меньше, а несколько миллиардов человек. То есть погибнет половина человечества.

Пророк Салман отметил, что таким образом Всевышний наказывает людей за неправедную жизнь.

Пророк Салман не часто встречается с журналистами, но регулярно делает громкие заявления. К примеру в начале 2020 года он рассказал, что объездил не только Иран и Сирию, но бывал и в России, причем по особому приглашению таинственной персоны.

Пророк Салман рассказал, что президент России молодец, так как "собирает духовность российского народа в одно целое и это его большая заслуга".

В 2019 году Салман Салехигударза в беседе с журналистами НТВ предсказал падение украинского президента Петра Порошенко. Он заявил, что тот вступил в "неудачную игру" и скоро получит удар в спину от тех, от кого не ожидает, а потом его "разорвут в клочья".

Около года назад пророк Салман также сделал заявление, что в ближайшие годы нашу планету ожидает "огонь и пепел" из-за множества извержений вулканов. Вулканы "проснуться" на Востоке и все это тоже будет реакцией планеты на необдуманные действия людей.

В Иране Пророк Салман считается загадочным старцем, о котором мало что известно, но который якобы часто делает верные предсказания. Его мать находится в родстве с одним из членов царской семьи Ирана. Перед тем, как начать предсказывать, он может впадать в транс или делать непонятные движения руками.

По словам Салмана, свою силу он получил от деда, которого звали Махмуд-али-шах. Он был мудрецом и имел тысячи учеников и последователей.

Пророк Салман рассказывал, что из земли выходит колоссальное количество энергии и если знать особые места, то можно там подзаряжаться как от батарейки. Неоднократно он медитировал в одном из таких мест на протяжении 40 дней и ему все это время не была нужна вода и еда.

В основном эти места находятся в горах, но где именно, Салман не сказал. Свой дар предвидения он якобы развил после того, как на протяжении 11 лет странствовал по горам и медитировал.

На Востоке таких, как Салман Салехигударза, зовут дервишами. Это нечто среднее между блаженным и монахом-отшельником.