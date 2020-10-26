Супруга Павлика Репяхова снялась топлес

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26.10.2020, 15:40, Новости дня

Жена и концертный директор украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова разместила 25 октября в Instagram фото, на котором запечатлена топлес, прикрыв грудь руками.

“Сейчас я себя чувствую такой же беспомощной, как на этой фотографии”, – подписала она снимок.

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Сеи * час я себя чувствую такои * же беспомощнои * , как на этои * фотографии… Просто хочется, чтобы у всех, все было хорошоКстати, какие у вас желания и мечты? Даваи * те поговорим -у меня желание одно: поехать на гастроли на долгоооо-долго))

Публикация от Катя Репяхова (@repyahovakate) 25 Окт 2020 в 10:03 PDT

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы, который умер от рака в августе 2020 года. 

Репяхова познакомилась с Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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