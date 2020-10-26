 

“Опора” назвала две возможные даты второго тура местных выборов в Украине

26.10.2020, 15:40, Новости дня

Второй тур местных выборов в Украине может пройти 15 или 22 ноября, все будет зависеть от скорости подсчета голосов после первого тура. Об этом сообщила на брифинге в “Укринформе” 26 октября глава правления гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская.

“В большинстве городов повторное голосование состоится. Законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12-й день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель”, – пояснила она.

Точная дата проведения второго тура местных выборов в Украине не известна, добавила Айвазовская. 

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По состоянию на 17.00 в полицию поступило 3323 сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве – 398 сообщений, в Киевской области – 377.

Явка на местные выборы составила 36,88%. Наблюдатели “Опоры” следили за голосованием. По их информации, выборы были конкурентными и в целом соответствовали законодательству. 

“ГОРДОН” продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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