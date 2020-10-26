 

Зеленский требует достоверной статистики о количестве вылечившихся от COVID-19

26.10.2020, 15:40, Новости дня

26 октября на селекторном совещании, посвященном эпидемии коронавирусной инфекции, президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о статистических данных о пациентах с COVID-19. Об этом информирует сайт главы государства.

“На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и тех, кто выздоровел. [Министр здравоохранения] Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, согласно которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется”, – говорится в сообщении.

Степанов также отметил, что инфицированных коронавирусом начали принимать еще 14 больниц.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, в стране с начала эпидемии коронавирусной инфекции от этого заболевания излечились 142 537 пациентов, 1029 из них – за последние сутки. Всего в Украине зарегистрировано 348 924 случаев COVID-19, умерли 6464 инфицированных коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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