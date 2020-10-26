Белорусские школы прекратят использовать слово «перемена»

26.10.2020, 15:37, Разное

Указом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко термин «перемена» в школах будет упразднён и заменён на близкий по смыслу «отдых». К такому решению глава государства пришёл после того, как отряду ОМОНа пришлось брать штурмом учебное заведение из-за жалоб жильцов близлежащих домов на слишком громкие выкрики «Перемена».

В министерстве образования республики издали дополнительное постановление, направленное на полное изъятие термина из школьной программы. В частности, из учебников по математике уберут словосочетание «перемена мест слагаемых» и заменят его на «порядок расположения слагаемых». Соответствующие рекомендации получили и педагоги страны. Определение «переменная» и его производные в ведомстве пока решили оставить в программе обучения.

Свою лепту в стабилизацию политической ситуации в Беларуси внесло и министерство культуры. Чиновники затребовали в МВД экспертизу песни Виктора Цоя «Перемен» на предмет соответствия с белорусским законодательством. В случае получения положительного заключения о наличии экстремизма и призывов к свержению власти в республике музыкальная композиция будет признана запрещённой на территории Республики Беларусь. Её уберут из эфира радиостанций и закроют доступ к ней в интернете. За исполнение песни в публичном месте нарушителя может ожидать административный арест на 15 суток или исправительные работы.

Указ главы государства вступит в силу с 1 ноября 2020 года.