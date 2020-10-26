 

Ефремов выразил готовность возместить потери компании, чья машина попала в ДТП

26.10.2020, 15:08, Новости дня

Один из адвокатов Михаила Ефремова Петр Хархорин сообщил, что рассчитывает на снижение наказания в кассационной инстанции, отметив готовность актера компенсировать потери компании, чья машина попала в ДТП.

«Полагаю, что все-таки снижение наказания в определенной степени будет», – сказал Хархорин в интервью телеканалу «Москва-24». Он также отметил, что Ефремов готов компенсировать потери организации «Стоун-XXI», которая владеет пострадавшим в ДТП автомобилем.

Ранее ответственный секретарь московской Общественной наблюдательно комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что адвокаты осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова намерены подать жалобу в кассационную инстанцию, артист ожидает смягчения приговора.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу,его могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».



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