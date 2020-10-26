В Цюрихе создан миниатюрный квантовый переключатель

26.10.2020, 15:00, Новости дня

Специалисты из расположенной в швейцарском городе Цюрих высшей технической школы объявили о создании нового оптического чипа. По словам разработчиков, им удалось решить главную проблему: уменьшить габариты квантового переключателя.

В результате можно будет создать небольшой по размеру квантовый компьютер, говорят специалисты. Оптический квантовый переключатель получил волноводы, толщина которых составляет всего 100 нм.

В данном случае чип удалось разместить на одной микросхеме. Там же лазерный луч направляется на связанные ионы. То есть полноценный квантовый переключатель работает в пределах одного миниатюрного устройства. Как отмечают эксперты, это можно считать большим шагом вперед, после чего на рынке появятся электронные устройства нового поколения.