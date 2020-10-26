В Москве создано сверхпрочное металлическое стекло
26.10.2020, 15:00, Новости дня
Московские ученые из НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию, позволяющую решить проблемы уязвимости современных мобильных телефонов и прочих электронных устройств. Речь идет о так называемом металлическом стекле.
Как поясняют специалисты, из-за хрупкости корпусов гаджетов обычные пользователи постоянно рискуют остаться без дорогого устройства в результате его падения на твердую поверхность. Уже существуют различные защитные чехлы и покрытия. Но их эффективность ни в какое сравнение не идет с металлическим стеклом, предложенным московскими учеными.
Материал получился сверхпрочный и эластичный, говорят разработчики. Сфера применения не ограничивается электроникой, уточняют они.
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