В Москве создано сверхпрочное металлическое стекло

26.10.2020, 15:00, Новости дня

Московские ученые из НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию, позволяющую решить проблемы уязвимости современных мобильных телефонов и прочих электронных устройств. Речь идет о так называемом металлическом стекле.

Как поясняют специалисты, из-за хрупкости корпусов гаджетов обычные пользователи постоянно рискуют остаться без дорогого устройства в результате его падения на твердую поверхность. Уже существуют различные защитные чехлы и покрытия. Но их эффективность ни в какое сравнение не идет с металлическим стеклом, предложенным московскими учеными.

Материал получился сверхпрочный и эластичный, говорят разработчики. Сфера применения не ограничивается электроникой, уточняют они.