Легкие формы COVID-19 дают слабый иммунитет от коронавируса – новое исследование

26.10.2020, 14:55, Разное



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Стойкость иммунитета к коронавирусу после перенесенного COVID-19 зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь, показало новое исследование, которое опубликовано в Nature Microbiology.

У людей, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, вырабатываются антитела против SARS-CoV-2. Но ученые до сих пор точно не знают, как долго присутствуют эти антитела в организме и могут ли они защищать от повторного заражения COVID-19.

Группа исследователей из Королевского колледжа Лондона в течение трех месяцев наблюдала за 59 пациентами и 37 медицинскими работниками, которые перенесли COVID-19. Исследователи задались вопросом, зависит ли концентрация антител в крови людей, которые перенесли болезнь, и ее изменение со временем от того, насколько тяжелыми были симптомы.

Ученые обнаружили, что у всех пациентов количество антител к коронавирусу в крови достигало пика к концу первого месяца после появления первых проявлений болезни, далее она начинала снижаться. У людей, которые перенесли инфекцию в наиболее тяжелой форме, авторы исследования обнаружили выразительный ответ иммунной системы. Нейтрализующие антитела к коронавирусу у участников из этой группы все еще обнаруживались через 60 дней.

У людей с более легкими симптомами иммунный ответ был слабее. Согласно формулировке ученых, к концу периода наблюдения «титры антител стремились к показателям начала исследования». То есть, они падали до концентраций, которые нельзя определить существующими методами.

Таким образом, людей с более тяжелыми симптомами COVID-19 иммунитет после перенесенной болезни потенциально может дольше защищать от повторного инфицирования, чем тех, кто перенес ее в более легкой форме. Ученые отметили, что после ОРВИ, вызванной сезонными коронавирусами, динамика концентрации антител похожа на описанную в этом исследовании.

Авторы исследования считают, что их новые данные говорят о том, что при вакцинации против COVID-19 могут потребоваться повторные прививки для увеличения уровня антител. При создании вакцин, считают ученые, нужно ориентироваться на количество антител, которое вырабатывают люди с тяжелым течением болезни.