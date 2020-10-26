 

Автоэкперты назвали риски при покупке автомобилей из каршеринга

26.10.2020, 14:53, Разное

Сервисы каршеринга иногда распродают автомобили после отработки в прокате в течение определенного времени. Автоэксперты рассказали о рисках, которые могут быть при покупке таких машин.
В первую очередь, проблемы у такого транспортного средства могут наблюдаться в силовой установке. Постоянная эксплуатация в условиях больших городов приводит к тому, что машина часто работает, задействуя холостой режим из-за пробок на дорогах. Таким образом, реальное состояние автомобиля и его износ могут быть больше, чем его пробег.

Ещё одним источником хлопот может стать автоматическая коробка передач. Если в транспортном средстве именно такой тип КП, от его приобретения лучше воздержаться. Причиной тому являются частые резкие пробуксовки во время эксплуатации авто. Результатом такой манеры езды становится поломка сцепления на вариаторной трансмиссии.

Покупая подержанную машину на вторичном рынке, следует учитывать все возможные риски. Эксперты рекомендуют изучить все особенности использования транспортного средства до того, как оно было выставлено на продажу. Такой подход, как пишет «Слово и дело», поможет выбрать действительно качественный автомобиль и не потерять денежные средства.



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