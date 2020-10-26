 

По инцидентам в монастыре на Урале возбуждены два дела

26.10.2020, 14:48, Новости дня

Два уголовных дела возбуждены по факту инцидентов в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, сообщила адвокат свидетеля бывшего схимонаха Сергия Светлана Герасимова.

«В данном случае возбуждено два уголовных дела по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). В делах нет фигурантов», – передает ТАСС ее слова.

Ранее священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / В ходе пожара в жилом доме в Деснянском районе Киева погиб человек

27.08 / Букеровскую премию получила писательница из Нидерландов

08.07 / Сегодня на Донбассе боевики уже шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил – штаб ООС

20.08 / В СНБО сообщили о подготовке спецслужб РФ к масштабной кибератаке накануне Дня Независимости Украины

31.08 / В Ровенской области зафиксировали 59 новых заболевших COVID-19

18.09 / За сутки в Украине выявили более 3,2 тыс. инфицированных коронавирусом

19.07 / Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

31.07 / США ввели новые санкции против Китая

05.07 / Памятник Колумбу снесли в Балтиморе в День независимости США

29.08 / Мнения: Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска