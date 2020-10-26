Сергей Жигунов развелся с Верой Новиковой во второй раз

26.10.2020, 14:45, Разное

Несколько часов назад Сергей Жигунов объявил о разводе с женой, актрисой Верой Новиковой, опубликовав фотографию свидетельства о расторжении брака. Точная дата в нем скрыта, и в подписи актер не стал делать каких-то громких заявлений, ограничившись простым и лаконичным: “Пусть полежит здесь”.

Сергей Жигунов и Вера Новикова прожили 22 года до того момента, как решили развестись в 2007 году. Тогда активно ходили слухи, что актер бросил семью из-за любви к коллеге по сериалу “Моя прекрасная няня” Анастасии Заворотнюк. Через два года Сергей и Вера все же воссоединились, решив снова зарегистрировать отношения, и прожили вместе еще 11 лет.

Сергей Жигунов и Вера Новикова

Теперь российские СМИ приписывают Жигунову роман с журналисткой и кинопродюсером Викторией Ворожбит. Якобы их не раз замечали вместе и прошедший карантин они также провели в компании друг друга, судя по фотографиям одних и тех же локаций в Instagram. Однако официального подтверждения данным слухам нет.