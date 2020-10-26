В Кремле отказались помочь Лукашенко в подавлении “общенациональной забастовки”

26.10.2020, 14:43, Разное

Утром 26 октября в Белоруссии была объявлена “общенациональная забастовка”. В стачках участвуют сотрудники крупных заводов, студенты вузов и работники сферы услуг. Массовая протестная акция началась на площади Независимости в Минске.

В Кремле предпочли не комментировать происходящее в республике. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что любые советы президенту Александру Лукашенко можно расценивать как попытку вмешательства извне.

“Мы этого не делали и не будем”, – подчеркнул он.

Ранее политик Светлана Тихановская выдвинула ультиматум властям Белоруссии. Она призвала Лукашенко уйти в отставку, освободить всех политзаключенных и наказать людей, причастных к насилию в отношении мирных демонстрантов.

25 октября в белорусской столице прошло шествие под названием “Народный ультиматум”. По данным независимых СМИ, акция стала одной из самых масштабных за последнее время.

Силовики применили против демонстрантов в Минске светошумовые гранаты и резиновые пули. Известно о 160 задержанных в столице. Также сообщается о нескольких пострадавших.

Александр Лукашенко заявил, что не собирается вести переговоры с протестующими и идти на уступки. По его мнению, в случае открытого диалога Белоруссию “разорвут на куски”.