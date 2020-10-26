Скандалы: У Сергея Фургала проверят старое алиби

26.10.2020, 14:40, Разное

У бывшего губернатора Хабаровского края появился шанс избежать уголовного преследования по главному из инкриминируемых ему преступлений

Как стало известно “Ъ”, у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появился шанс избежать уголовного преследования по главному из инкриминируемых ему преступлений — убийству бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Мосгорсуд поручил Басманному райсуду урегулировать профессиональный конфликт двух разбиравшихся с этим преступлением старших следователей по особо важным делам: сотрудника прокуратуры Хабаровска, проверившего господина Фургала на причастность к убийству господина Зори и признавшего его невиновным еще 16 лет назад, и представителя центрального аппарата СКР Юрия Буртового, который летом этого года вновь начал разрабатывать отвергнутую ранее версию.

Вскоре после задержания Сергея Фургала 9 июля этого года по подозрению в двух убийствах и одном покушении СКР дал понять, что не доверяет позиции старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Кировского района Хабаровска, который еще в ноябре 2004 года фактически оправдал господина Фургала по одному из вмененных ему преступлений — убийству Евгения Зори. Официальный представитель СКР Светлана Петренко тогда заявила, что в 2004 году крупный предприниматель и депутат регионального заксобрания Фургал оказывал «серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции». Эти люди, по мнению СКР, информировали подозреваемого о ходе предварительного следствия по делу об убийстве Евгения Зори, позволив ему своевременно оказать давление на свидетелей и скрыть важные улики.

Между тем из сохранившихся материалов «старого» уголовного дела, возбужденного 29 октября 2004 года, в день обнаружения на улице Серышева в Хабаровске трупа господина Зори с «множественными огнестрельными ранениями», следовало, что господин Фургал тщательно проверялся на причастность к этому убийству.

Его задержали на десятый день расследования, поместили в ИВС и отпустили под подписку о невыезде лишь после того, как сам подозреваемый и свидетели по делу подтвердили его алиби на момент убийства.

Поясняя свое решение, возбудивший уголовное дело следователь указал в постановлении, что уголовное преследование бывшего подозреваемого Фургала прекращается по реабилитирующим обстоятельствам — в связи с его непричастностью к убийству. Еще через некоторое время уголовное дело было и вовсе приостановлено — хабаровская прокуратура была вынуждена признать, что не может установить убийц и привлечь их к ответственности.

Вынесенное ею «отказное» постановление в отношении господина Фургала тем не менее стало камнем преткновения в сегодняшнем расследовании, возобновленном уже в Главном управлении по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР. Эпизод с убийством крупного дальневосточного предпринимателя Зори, который вел затяжной судебный спор с Сергеем Фургалом из-за имущества, рассматривался ГУРОВД как ключевой в предполагаемой преступной деятельности последнего. Однако предъявить господину Фургалу соответствующее обвинение сразу не удалось. Согласно п. 1.1 ст. 214 УПК РФ, «отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении одного года со дня его вынесения допускается на основании судебного решения». Ст. 214.1 УПК РФ, в свою очередь, разъясняет, что с соответствующим ходатайством в суд должен обращаться прокурор или руководитель следственного органа, которому предстоит «обосновать необходимость дополнительного расследования». При этом в судебном заседании, согласно той же статье УПК, может участвовать «лицо, в отношении которого было прекращено уголовное преследование, либо его представитель», которым в случае их несогласия с решением предоставлено право обжаловать его.

В уголовном деле Сергея Фургала каждая из заинтересованных сторон воспользовалась предоставленными ей УПК правами.

Уже через три недели после задержания Сергея Фургала заместитель начальника ГУРОВД СКР Сергей Голкин обратился в Басманный райсуд за разрешением отменить постановление хабаровской прокуратуры, получил его и уже своим постановлением «нейтрализовал» принятое 16 лет назад решение. Это позволило руководителю следственно-оперативной группы ГУРОВД, старшему следователю при председателе СКР Юрию Буртовому добавить к уже предъявленным Сергею Фургалу обвинениям в убийстве и покушению на убийство третий, самый главный эпизод, касающийся расстрела господина Зори.

Защитники бывшего губернатора, в свою очередь, тоже обратились в Басманный суд с жалобой на действия Юрия Буртового, который, по их мнению, поторопился с предъявлением обвинения, не дожидаясь рассмотрения вопроса в апелляционной инстанции. Однако их жалобу райсуд не принял, мотивируя это тем, что, согласно УПК, действия сотрудников СКР Голкина и Буртового должны быть обжалованы в некоем «специальном порядке».

Адвокат Сергея Фургала Александр Старцев в связи с этим обратился с жалобой в Мосгорсуд. Защитник отметил в ней, что ему не удалось найти уголовно-процессуальных норм, предусматривающих «специальный порядок обжалования действия должностного лица». Сославшись на постановления пленума Верховного суда от 10 февраля 2009 года «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ», защитник указал, что судебному рассмотрению подлежат все «решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства».

Отказ судьи Басманного райсуда адвокат расценил как попытку лишить своего клиента предусмотренной Конституцией гарантии на судебную защиту его прав и свобод в уголовном судопроизводстве.

Постановление райсуда в связи с этим защитник Старцев попросил отменить и передать его жалобу на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.

Интересно, что аргументы защитника на процессе поддержал и представитель Генпрокуратуры, согласившийся с тем, что при решении вопроса с обвинением господина Фургала суду следует оценить не только аргументы сотрудников сегодняшнего СКР, но и позицию следователя хабаровской прокуратуры, признавшего его невиновным в убийстве Евгения Зори. По данным близких к расследованию источников “Ъ”, с образовавшимся в уголовном деле противоречием между позициями двух старших следователей по особо важным делам Басманному райсуду поручено разобраться в приоритетном порядке, поэтому заседание будет назначено уже на этой неделе.

Сергей Машкин