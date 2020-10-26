Экран нового Apple iPhone 12 оказался прочнее прошлогоднего iPhone 11

26.10.2020, 14:17, Разное

Эксперты проверили на прочность экран нового Apple iPhone 12. По данному параметру девайс превзошел прошлогоднюю модель iPhone 11.

Авторы эксперимента хотели понять, насколько прочным является Ceramic Shield iPhone 12. Что касается дисплея iPhone 11, то он треснул при показателе силы в 325 ньютонов, а новый флагман – при 442 ньютона. Соответствующие замеры проводились посредством специального датчика. Кроме того, экраны двух гаджетов испытали на предмет появления царапин. Результаты показали, что лучшей защитой от повреждений обладает экран нового iPhone 12.



Изображение взято с: YouTube

Напомнмим, что девайс работает на базе топового чипсета Apple A14 Bionic. Все задачи устройство выполняет очень быстро. Емкость накопителя по сравнению с предшественником не изменилась. В частности, «яблочный» смартфон можно приобрести с 64, 128 и 256 ГБ памяти. iPhone 12 получил основную двойную камеру разрешением 12+12 Мп. Что касается емкости аккумулятора, то она составляет 2775 мАч. Батарея обеспечивает до 17 часов воспроизведения видео в режиме автономной работы, 11 часов потоковой передачи, 65 часов звука.