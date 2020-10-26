Боливия захотела купить российскую вакцину от коронавируса

26.10.2020, 14:08, Новости дня

Боливия намерена купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил победивший на выборах несколько дней назад президент страны Луис Арсе.

«Я понимаю, что вакцина еще не продается, думаю, что это уже обсуждалось, чтобы Боливия стала одной из первых стран, которая могла бы ею располагать», – передает РИА «Новости» его слова.

Арсе подчеркнул, что планируется закупить российскую вакцину не для исследований, а непосредственно для вакцинации.

Он также добавил, что Боливия доведет до конца совместный с Росатомом проект центра ядерных исследований и технологий.

«Мы должны завершить его (проект центра), мы должны ввести его в действие, и мы хотим получить техническую помощь из России, чтобы иметь возможность расширяться, проводить исследования здесь, в Боливии, по этому вопросу», – сказал он.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.