Ученые выяснили механизм подавления иммунитета коронавирусом в организме человека

26.10.2020, 14:08, Новости дня

Молекулярные биологи из Германии обнаружили, что коронавирус блокирует работу генов, связанных с работой врожденного иммунитета и выработкой интерферонов, противовирусных белковых молекул, при проникновении в клетки кишечника, следует из статьи в электронной библиотеке bioRxiv.

«Наши эксперименты указывают на то, что вирус SARS-CoV-2 подавляет иммунный отклик в незрелых энтероцитах, первичных клетках человеческого кишечника. Это позволяет ему размножаться в них и распространяться по организму, а также превращает пищеварительную систему в резервуар воспалений. Его необходимо изучить для полного понимания патогенеза коронавирусной инфекции», – передает ТАСС текст исследования.

По текущим представлениям ученых, заражение коронавирусом SARS-CoV-2 ведет к развитию тяжелых нарушений в работе иммунитета, массовых воспалений, формированию микротромбов и прочих проблем, которые сами по себе угрожают жизни пациента. Сейчас ученые пытаются понять, почему они возникают и как предотвратить их развитие.

Группа молекулярных биологов под руководством Меган Штанифер (Megan Stanifer), научного сотрудника Гейдельбергского университета (Германия), раскрыла неожиданный эффект, который коронавирус оказывает на врожденную иммунную систему человека и его кишечник, изучая то, как его частицы размножались в своеобразных «муляжах» кишечной ткани, повторяющих по своей структуре тонкий кишечник и подвздошную кишку.

В первую очередь ученых интересовало то, какие типы клеток кишечника заражает SARS-CoV-2, и к каким последствиям ведет проникновение вируса в эти тельца. Для этого ученые выделяли одиночные клетки из рукотворного аналога кишечной ткани и расшифровывали структуру содержащихся в них молекул РНК, сравнивая эти данные с тем, какие цепочки аналогичного рода присутствовали в здоровых клетках.

Изначально биологи ожидали, что вероятность заражения и число пораженных клеток должны были зависеть от уровня активности гена ACE2, который коронавирус использует для проникновения в ткани легких. Неожиданно эти ожидания не оправдались – вероятность заражения и число инфицированных клеток кишечника никак не зависели от того, насколько много рецепторов ACE2 присутствовало на их поверхности.

Более того, последующие наблюдения указали на то, что проникновение вируса вело к обратному – активность этого гена понижалась, причины чего пока не ясны. Помимо этого, проникновение вируса вело к отключению ряда генов, связанных с реакцией клеток на интерфероны – сложные белковые молекулы, которые одновременно способны нейтрализовать вирусные частицы и при этом активируют иммунитет в уже зараженных и еще здоровых клетках.

Подобная особенность SARS-CoV-2, как предполагают ученые, позволяет этому вирусу очень долго размножаться в кишечнике и проникать в другие регионы организма, а также создавать благоприятные условия для своего существования в пищеварительной системе. Последующие наблюдения за тем, как вирус размножается в кишечнике животных, как надеются Штанифер и ее коллеги, помогут ученым понять, какую роль этот процесс играет в процессе развития COVID-19.