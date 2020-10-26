Отрезавший палец убитой преподавательнице в Петербурге мужчина задержан

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26.10.2020, 14:08, Новости дня

Следственное управление СК по Ленинградской области задержало мужчину, подозреваемого в убийстве преподавательницы.

По версии следствия, подозреваемый вечером 22 октября задушил свою знакомую, после чего с целью преступления отрезал ей большой палец правой руки, которым женщина разблокировала свой смартфон, сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Напомни, в понедельник преподавательницу-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета нашли убитой и с отрезанным пальцем.

Серия жестоких убийств с расчленением произошла в Петербурге за последние два года, что привлекло большое внимание общественности и многочисленные шутки на тему «расчленинграда».

В ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Соколов был доставлен в Москву в СИЗО «Бутырка», в декабре он прошел экспертизу в Центре психиатрии Сербского.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.



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