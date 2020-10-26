 

Алиев назвал условие использования турецких истребителей

26.10.2020, 13:48, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность использования турецких истребителей F-16 в случае внешней агрессии против Азербайджана.

«Меня часто спрашивают: что делают у нас турецкие F-16? Я устал отвечать. Если у вас есть спутники, то посмотрите, убедитесь, что они находятся на земле, а не в небе. Они прибыли сюда для участия в учениях и остались здесь, когда началась война. Наши турецкие братья оставили их для моральной поддержки нам. Но если против нас будет агрессия извне, то они увидят эти F-16», – передает ТАСС слова Алиева в обращении к нации, показанном по гостелеканалу АзТВ.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

Напомним, в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.



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