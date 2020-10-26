Минфин запланировал потратить на поддержку экономики в 2020-2021 году 9% ВВП

26.10.2020, 13:48, Новости дня

На поддержку российской экономики в 2020-2021 году планируется потратить около 9% ВВП, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем – то это около 9% ВВП. Потому что мы перешли от профицитного бюджета к дефицитному, резко снижены доходы бюджета, и все это потребовало изыскивать дополнительные финансовые возможности. Общий объем этих дополнительных финансов – около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации (…) последствий коронавирусной инфекции, и поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи», – передает заявление министра в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-24» ТАСС.

Силуанов добавил, что объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволит Минфину финансировать расходы бюджета на протяжении трех лет при падении цены нефти до 20 долларов за баррель. «Поэтому Фонд национального благосостояния у нас находится не ниже, даже сейчас несколько выше семипроцентного ВВП уровня, мы считаем, что это – тот безопасный предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель», – отметил глава Минфина.

«Вы знаете, мы приняли решение о неиндексации в следующем году расходов на госаппарат. Так как одна из ответных мер по переструктурированию расходов и выделению больше тем нуждающимся секторам, таким, как здравоохранение, социальная сфера или поддержка предпринимателей. И те деньги, которые мы сэкономим за счет этого, пойдут как раз на финансирование общенационального плана, который содержит эти меры», – отметил министр.

Ранее Силуанов заявил, что Российская банковская система демонстрирует устойчивую работу.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика показала большую прочность, чем казалось в апреле. МЭР переставило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 год.