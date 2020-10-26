 

В Москве ужесточили правила поездок на метро из-за коронавируса – все подробности

26.10.2020, 13:43, Разное

Пассажиров с повышенной температурой не будут пускать в московское метро. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы в своем телеграм-канале.

На всех станциях московской подземки появятся тепловизоры – устройства для измерения температуры тела. Приборы будут стоять при входе в метро рядом с рамками металлоискателей.

Если температура пассажира поднимется выше 37 градусов, то тепловизор издаст звуковой сигнал. Тогда сотрудники подземки должны будут остановить человека и измерить его температуру обычным термометром.

В случае если повышенная температура подтвердится, то пассажира попросят покинуть метро и обратиться к врачу. Работники метро также имеют право вызвать больному скорую.

За прошедшие сутки коронавирусом в Москве заболели 5,2 тысячи человек. Выздоровели 2,6 тысячи граждан, умерли 62 пациента. Общее число инфицированных в городе сегодня составляет 401 тысячу.

Мэр столицы Сергей Собянин выразил надежду, что в скором времени динамика выявления новых случаев заражения снизится. По его словам, большинство горожан поняли необходимость соблюдения мер безопасности.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Лукашенко сделал заявление о хаосе после выборов

22.09 / Мнение: Карт-бланш Лукашенко

09.10 / Мнение: Чему учат эти события?

23.07 / Мнение: Дело Бабченко живет и побеждает

05.10 / Эксперт Алексей Петропольский рассказал о рисках при переводе зарплаты по телефону

29.06 / Странная история о зловещей японской телерекламе 1985 года

17.09 / Диетолог Мухина предупредила об опасности постного масла, сметаны и авокадо

23.04 / Мнение: Второй поток. Тест № 9 “Психоалхимия. Разморозка”

05.08 / Мнение: Причина взрыва в Бейруте

11.09 / «Давайте перевернем эту страницу». — «С удовольствием!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска