 

Напавшие на экс-министра Швайку забрали у него телефон, полиция открыла производство

26.10.2020, 13:40, Новости дня

Напавшие с битами в Харьковской области на бывшего министра аграрной политики Украины Игоря Швайку забрали у него телефон. Полиция открыла уголовное производство, рассказали в Главном управлении Нациполиции в Харьковской области 26 октября.

“Двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле. С соответствующим заявлением 26 октября в 7.13 в Люботинское отделение полиции обратилась жена пострадавшего”, – уточнили в полиции.

Правоохранители устанавливают личности нападавших и работают над задержанием.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападавшим грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

На Швайку напали в его доме в городе Люботин Харьковской области сегодня утром. После нападения он поехал в больницу скорой и неотложной помощи в Харькове. 

Швайка является директором ООО “Медиа-Центр “Голос Свободы”, членом политической партии “Всеукраинское объединение “Свобода”. Он был депутатом Верховной Рады Украины VII созыва, с февраля по декабрь 2014 года занимал должность министра аграрной политики и продовольствия в правительстве Арсения Яценюка. 

В этом году он баллотировался на довыборах в Верховную Раду в 179-м округе (Харьковская область) от “Свободы”, получив лишь 2,19% (853) голосов избирателей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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