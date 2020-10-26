alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья

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26.10.2020, 13:40, Новости дня

Украинская рэп-певица alyona alyona в интервью “Світському життю” на “1+1” рассказала, что чувствовала бы себя некомфортно во время съемок рекламы женского белья, если бы ее задачей было соблазнить мужчину.

“Ничего такого сверхъестественного я не показала, это всего лишь тело – у кого-то такое, а у кого-то такое. Возможно, я бы чувствовала себя очень некомфортно, если бы это была типичная реклама белья в стиле соблазнить мужчину”, – рассказала артистка.

В июне 2020 года alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За первый месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.

В сентябре артистка принимала участие в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. По словам певицы, она хотела доказать всем, что “пышкам подвластны любые па”.

16 сентября alyona alyona в микроблоге обнародовала снимки, сделанные во время фотосессии для рекламы женского белья больших размеров.


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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