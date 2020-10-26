В Луганской области задержали находившегося в розыске боевика

26.10.2020, 13:40, Новости дня

В Новоайдарском районе Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой “ЛНР”, который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба СБУ.

Задержание боевика контрразведка СБУ проводила совместно с военнослужащими 14-й отдельной мобильной бригады ВСУ непосредственно на линии разграничения сторон вблизи села Трехизбенка.

По данным следствия СБУ, уроженец Сватовского района присоединился к российско-террористическим группировкам в конце 2014 года. В составе так называемой “4-й отдельной бригады 2 АК НМ ЛНР” он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.