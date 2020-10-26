 

В России венгра обманули на $10 тыс., он нарушил границу с Украиной – ГПСУ

26.10.2020, 13:40, Новости дня

25 октября в Харьковской области на границе с Россией задержали гражданина Венгрии, который пытался незаконно попасть в Украину после обмана со стороны россиян. Об этом 26 октября проинформировала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Задержание иностранца украинские пограничники провели в районе Волчанска.

“С его словам стало известно, что он стал жертвой мошенников. Задержанный рассказал, что в России неизвестные согласились помочь ему быстро добраться домой. За свои услуги такие “помощники” получили $10 тыс. Обманутого венгра мошенники бросили на российско-украинской границе”, – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что с 28 сентября иностранцам разрешен въезд в Украину при наличии страхового полиса, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19.

“Задержанный пограничниками отдела “Волчанск” венгр при наличии полиса страхования мог официально пересечь границу с Россией в пункте пропуска Гоптовка, что в Харьковской области”, – объяснили в пограничном ведомстве.

Госпогранслужба Украины уведомила, что иностранцу, скорее всего, “придется еще и потратиться на административные штрафы за незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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