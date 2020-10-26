 

Степанакерт обвинил Баку в ракетном ударе по одному из сел в Карабахе

26.10.2020, 13:39, Новости дня

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что ВС Азербайджана нанесли ракетный удар по одному из сел Мартунинского района в Карабахе и атаковали позиции карабахской воинской части на юго-востоке линии соприкосновения.

«Несмотря на достигнутую в США новую договоренность о прекращении огня, азербайджанские ВС атаковали позиции одной из воинских частей (Карабаха), дислоцированных на юго-восточном направлении передовой линии, продолжая обстреливать мирные населенные пункты. В частности, примерно в 13.50 (14.50 мск) противник выпустил ракету из РСЗО «Смерч» в направлении села Зардарашен Мартунинского района», – передает РИА «Новости» сообщение карабахской армии.

Как заявляют в Армии обороны НКР, карабахские подразделения ведут оборонительные бои, чтобы отразить атаки противника и отбросить его на исходные позиции.

Напомним, в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Прививку от COVID-19 передумали делать более 10% жителей США

22.10 / Нардеп обратился в СБУ в связи с информацией о российском гражданстве Пальчевского

24.06 / В Одесской области в психоневрологическом интернате вспышка COVID-19

23.10 / Росприроднадзор не выявил техногенной причины загрязнения на Камчатке

08.10 / МВД заявило об отсутствии бутылки с водой у вылетавшей в Германию сторонницы Навального

09.07 / Штрафы и аресты: журналистика в России после изменения Конституции 

26.08 / Название романа Агаты Кристи «Десять негритят» изменили во Франции

10.09 / Генсек ООН призвал к мирному урегулированию в Афганистане

01.08 / Киев и Минск обсудили задержание в Белоруссии «бойцов ЧВК»

06.07 / WhatsApp и Telegram отказались выдавать данные гонконгцев властям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска