Шарий: Радикалов на Украине мало, но они вонючие

26.10.2020, 13:39, Новости дня

«Главный итог выборов – это крах и провал «Слуги народа». За полтора года они нивелировали все свои результаты. На месте Зеленского я бы проводил парламентские выборы уже сейчас, потому что через год его партия вообще ничего не наберет», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя результаты местных выборов на Украине.

«Меня удивляет всегда одно и то же – как абсолютно нищие люди в отдельных городах Украины, например, в Виннице или Полтаве, идут и голосуют за тех же воров, которые по пять лет сидят в местных советах и побывали во всевозможных политических силах, – сказал Анатолий Шарий. – Значит, видимо, людей устраивает быть нищими. Раньше меня это смешило. А сейчас я смотрю на это как доктор. Мне кажется, тут присутствует какое-то заболевание».

Второе, что удивило собеседника в ходе местных выборов на Украине – это результаты в Киеве. «Я знал, что столица Украины по своим политическим пристрастиям давно превратилась в часть Львовской области, но я не думал, что настолько. Поражает, как эти «киевляне» в первом поколении идут голосовать за Кличко-мэра, а потом еще рассказывают тем из горожан, кто поддерживает других кандидатов, что им стоит уехать из столицы. Очень забавно за этим наблюдать», – отмечает Шарий.

«Несмотря на то, что многие киевляне помнят, какой была жизнь в городе при предыдущем мэре Александре Попове, хватает и тех, то приехал сюда недавно. Им кажется, что если на тротуарах нет коровьих кизяков – это уже круто. А на самом деле – в центре Киева разломанная плитка, через которую растет трава по колено. Я такого не встречал даже в Житомире в самые худшие времена. Но понаехавшим в Киев после 2014 года все нравится, они будут и дальше голосовать за Кличко», – спрогнозировал собеседник.

«Из позитивных моментов порадовало, что Нацкорпус и прочие подобные политические силы, вроде Правого сектора, получили по 0,3% голосов. Это показательно. Я всегда говорил, что радикалы на Украине в подавляющем меньшинстве. Их мало, но они вонючие. Теперь подождем, когда Нацкорпус наконец начнут сажать», – продолжил политик.

«А вот неожиданностью для всех этих «чертей» стал результат «Партии Шария». Они долго рассказывали, что у меня будет менее 1% и очень удивились, когда мы прошли практически везде, где выдвигались. Суть в том, что даже по востоку Украины мы участвовали в выборах далеко не везде. «Партия Шария» выдвигала кандидатов только там, где я точно знал, что могу контролировать своих людей. В итоге мы прошли в 90% районов, где участвовали – в Одессе, Харькове, Николаеве и так далее», – отметил Шарий.

«Но самый главный итог этих выборов – это потрясающий пролет партии Зеленского «Слуга народа». К примеру, в Мариуполе «Партия Шария» набрала больше голосов избирателей, чем партия власти. Их уже не хотят видеть, они полностью нивелировали все результаты за прошедшие полтора года. Это крах и провал. На месте Зеленского я бы проводил парламентские выборы уже сейчас, потому что через год его партия вообще ничего не наберет. У них будет 0% голосов», – заключил собеседник.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

Вес и значимость мэров и депутатов местного совета, избранных на этих выборах, будет очень высокой, сообщает ВВС.News. Голосование, прошедшее 25 октября, стало первым после того, как в стране прошел первый этап реформы децентрализации. В рамках этой реформы Киев передал органам местного самоуправления немалое количество полномочий и ресурсов.

Для проведения местных выборов по всей Украине было открыто 29 тыс. избирательных участков, которые работали с 8:00 до 20:00. В ходе голосования украинцы избрали 22 областных совета из 24 (без Донецкого и Луганского), 119 районных совета, а также советы почти полутора тысяч объединенных территориальных общин – базовых административных единиц Украины.

Явка на выборах, по данным ЦИК Украины, составила 37%. «По сравнению с местными выборами 2015 года, явка уменьшилась. Тогда она составляла 46,6%. Ориентировочно, на 10% явка ниже», – заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

По данным экзитполов, среди кандидатов в мэры Киева лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 47,8%. Второе место с результатом 9,62% у экс-главы города Александра Попова, который представляет партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». В городской совет могут пройти семь партий. Большинство составляет «УДАР» с результатом 21,3%.

Отмечается, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес одержал в первом туре победу на выборах главы города с результатом 57,9%. На втором месте находится кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Фельдман. Он набрал 12,12% голосов избирателей.

Также сообщается, что действующий мэр Одессы Геннадий Труханов не смог одержать победу на выборах градоначальника в первом туре и получил 34,4% поддержки избирателей. Во втором туре выборов мэра Одессы конкурентом Труханова станет кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Николай Скорик, который получил 17,93% голосов избирателей.

При этом партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила рекордно низкое число голосов на местных выборах. «Поражение «слуг народа». Точный масштаб их катастрофы будет понятен после итогового подсчета голосов, но уже сейчас видно, что для партии президента все очень грустно. В крупнейших городах кандидаты от Зе (команды президента Владимира Зеленского) на мэра даже не вышли во второй тур. А по партийным спискам «слуги» идут на третьем месте и ниже», – написал главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва в Facebook.

Гужва полагает, что «главный политический тренд сезона понятен – страна возвращается к противостоянию двух полярных сил – партии войны и партии мира, представленных сейчас «Европейской солидарностью» и ОПЗЖ». При этом он не считает, что перспективы у «третьей силы», которая представлена сейчас «Слугой народа», нулевые. «Но для того, чтоб «слугам» вернуть доверие, нужно много чего сделать и поменять. Но в это верится с трудом. И не исключено, что нишу займет уже другая политическая сила с другими лидерами», – предполагает Гужва.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Зеленский теряет контроль над регионами Украины.