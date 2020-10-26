 

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

26.10.2020, 13:39, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в РФ достаточно тяжелая, Владимир Путин получает всю информацию по текущей ситуации с заболеванием, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, действительно, ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса. Это требует чрезвычайно энергичных усилий и от федерального правительства и от правительства регионов, что и делается», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он добавил, что основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, волна заболеваемости ушла на восток. Песков отметил, что весь мир сталкивается с повышением уровня заболеваемости, и «это та реальность, в которой мы существуем». 

Также Песков добавил, что мощности в области здравоохранения, в частности запас койко-мест, лекарств, средств индивидуальной защиты, позволяет держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в России.

Представитель Кремля отметил, что президент получает всю информацию по текущей ситуации с коронавирусом в России. 

«Вы знаете, что работает штаб. Помимо штаба, работает информационный центр. И, конечно, и по линии федерального центра и по линии отдельных регионов вся информация главе государства докладывается», – сказал Песков. 

Он добавил, что все решения по коронавирусу в российских регионах не носят характер остановки экономики. 

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн допустил, что РФ вышла на плато по COVID-19, однако до Нового года цифры заметно не снизятся. 

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 17 347 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Зеленский рассказал, что “оценят на международном уровне”

30.07 / Станция метро “Вокзальная” в Киеве возобновила работу

16.10 / В Вооруженных силах Украины зафиксирована еще одна смерть от COVID-19

27.07 / «Лидеры России» начали обучение по программе распознавания фейков

10.09 / Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального

14.08 / Названо число пострадавших во время беспорядков в Белоруссии милиционеров

12.08 / Цепкало объявил о формировании «Фронта национального спасения» Белоруссии

21.07 / Предвыборный штаб Трампа обвинил TikTok в шпионаже за американцами

15.09 / Ястремская стартовала в Риме с победы над итальянкой Джорджи

03.09 / Пресс-секретарь Навального: Я убеждена, что решение об отравлении принимал Путин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска