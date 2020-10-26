 

В России введут ограничения на просмотр видео из TikTok

26.10.2020, 13:28, Разное

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект об ограничении количества просмотров в популярном сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok.

В пояснительной записке говорится, что, согласно исследованиям Минздрава, в России значительно выросло количество людей в возрасте до 30 лет, страдающих той или иной степенью дебильности. Неутешительной является статистика и по мониторингу результатов IQ-тестов у школьников и студентов.

– Посмотрите, что творится. Недавно прочитала новость о том, что у женщины, смотревшей во время беременности видео в этом самом «ТикТаке», родился малыш с дебильностью. Всё же давайте посмотрим на те же Штаты. Они, конечно, нам враг, но не себе и «ТикТок» вовсе запретили. А мы чего-то ждём. Это же наркотик похуже алкоголя или тех же запрещённых веществ. Вот взять наркотики или алкоголь. Ты его принял, и можешь даже законопроекты писать, а после просмотра TikTok мозг напрочь атрофируется. А главная беда, что вот этих тик-токеров неизвестно сколько в стране. Никто учёт не ведёт, да и непонятно как его вести, — сказала депутат Елена Мизулина.

В законопроекте депутаты, чтобы не нарушать конституционные права граждан, предложили ограничить количество просмотров на сервисе пятью видео в день, а также ввести возрастной ценз 18+. Соответствующее письмо уже выслано официальному представителю TikTok в России. В будущем функцию мониторинга соблюдения закона планируют возложить на Роскомнадзор. Для этого ведомству понадобится новая инфраструктура стоимостью 50 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что женщина, смотревшая TikTok во время беременности, родила дебила.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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