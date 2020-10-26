В России введут ограничения на просмотр видео из TikTok

26.10.2020, 13:28, Разное

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект об ограничении количества просмотров в популярном сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok .

В пояснительной записке говорится, что, согласно исследованиям Минздрава, в России значительно выросло количество людей в возрасте до 30 лет, страдающих той или иной степенью дебильности. Неутешительной является статистика и по мониторингу результатов IQ-тестов у школьников и студентов.

– Посмотрите, что творится. Недавно прочитала новость о том, что у женщины, смотревшей во время беременности видео в этом самом «ТикТаке», родился малыш с дебильностью. Всё же давайте посмотрим на те же Штаты. Они, конечно, нам враг, но не себе и «ТикТок» вовсе запретили. А мы чего-то ждём. Это же наркотик похуже алкоголя или тех же запрещённых веществ. Вот взять наркотики или алкоголь. Ты его принял, и можешь даже законопроекты писать, а после просмотра TikTok мозг напрочь атрофируется. А главная беда, что вот этих тик-токеров неизвестно сколько в стране. Никто учёт не ведёт, да и непонятно как его вести, — сказала депутат Елена Мизулина.

В законопроекте депутаты, чтобы не нарушать конституционные права граждан, предложили ограничить количество просмотров на сервисе пятью видео в день, а также ввести возрастной ценз 18+. Соответствующее письмо уже выслано официальному представителю TikTok в России. В будущем функцию мониторинга соблюдения закона планируют возложить на Роскомнадзор. Для этого ведомству понадобится новая инфраструктура стоимостью 50 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что женщина, смотревшая TikTok во время беременности, родила дебила.