 

В Кремле рассказали, как наблюдали за выборами на Украине

26.10.2020, 13:08, Новости дня

Происходящее на Украине не безразлично России, поэтому в Кремле следили за ходом местных выборов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы наблюдали по сообщениями СМИ за ходом голосования. Для нас совсем не безразлично, что происходит на Украине», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Песков затруднился сказать, будет ли Кремль или лично президент РФ Владимир Путин поздравлять главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с результатами этой политической силы на выборах. «Мне неизвестно, есть ли такие планы», – сказал Песков.

На вопрос, считают ли в Москве, что партии ОПЗЖ на выборах помогли принятые Москвой решения по снятию контрсанкций с ряда украинских предприятий, пресс-секретарь российского лидера отметил, что все эти вопросы были инициированы самой ОПЗЖ. «Они выступили с инициативой, которая прежде всего отвечает интересам самих украинцев», – сказал Песков. Речь, по его словам, идет не только о предприятиях, но и о просьбе Медведчука касательно поставок на Украину российской вакцины от коронавируса.

«Разве им (украинцам) не нужна прививка? Скорее всего, нужна. Вполне понятно, что политическая сила это предлагает. Разве украинцы не испытывают экономические тяготы в связи с отсутствием экономических контактов с Россией? Многие предприятия, безусловно, испытывают тяготы», – сказал Песков, отметив, что инициативы ОПЗЖ в этих сферах встретили понимание с российской стороны.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

Явка на выборах, по данным ЦИК Украины, составила 37%. «По сравнению с местными выборами 2015 года, явка уменьшилась. Тогда она составляла 46,6%. Ориентировочно, на 10% явка ниже», – заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

По данным экзитполов, среди кандидатов в мэры Киева лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 47,8%. Второе место с результатом 9,62% у экс-главы города Александра Попова, который представляет партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». В городской совет могут пройти семь партий. Большинство составляет «УДАР» с результатом 21,3%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Нет оснований считать действия полиции при ликвидации Скрипника неправомерными – ГБР

01.10 / Собянин назвал условие возврата школьников с каникул

22.07 / В Конгрессе США одобрили проект бюджета с санкциями к «Северному потоку – 2»

05.08 / США собрались развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования

13.08 / Экс-нардеп Ильенко решил баллотироваться в мэры Киева

26.09 / В работе Telegram произошел сбой

06.07 / В Украине минимальное почти за месяц число новых случаев коронавируса

25.06 / Guardian – на здоровье сэкономили — американский доктор заявил, что коронавирус «поставил США на колени»

16.08 / BI – эксперты предупреждают о «худшей осени» в США, когда к коронавирусу прибавится сезонный грипп

03.07 / В Кремле назвали «местами сложной» ситуацию с оставшимися в РФ из-за COVID-19 гражданами СНГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска