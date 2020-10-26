 

В Японии вышел в продажу новый электрокар Lexus UX300e

26.10.2020, 13:00, Новости дня

Сегодня стало известно, что на внутреннем рынке Японии начали продавать первый электрический кроссовер Lexus UX300e от премиальной марки.

Вместе с тем первая партия предполагает ограниченный тираж всего 135 машин, однако в дальнейшем планируется существенно расширить объемы продаж. Указывается, что электрический мотор расположен в передней части кузова. Кроме того, новинка будет продаваться исключительно с передним приводом во всех модификациях.

Заявлено, что кроссовер получил мультимедийную систему с поддержкой опций Apple CarPlay/Android Auto. Покупатели смогут приобрести модель электрокроссовера по цене от 4,25 млн рублей в местной валюте. Достоинством модели указывают применение опции распознавания жестов и голосовых команд.



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