 

Оксфордская вакцина предположительно показала эффективность у пожилых людей

26.10.2020, 12:55, Разное


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По данным FT, после введения вакцины у добровольцев старше 55 лет в течение 56 дней выработались антитела и Т-клеточный иммунитет к коронавирусу. Это два главных маркера устойчивого иммунного ответа, однако они еще не гарантируют, что вакцина эффективна и безопасна для пожилых людей, для этого необходимо получить полные данные клинических исследований.

Оксфордский университет и британо-шведская компания AstraZeneca, в партнерстве с которой создана вакцина, пока не комментируют эту информацию, однако эксперты FT сочли ее «многообещающей». Напомним, пожилые люди особенно подвержены тяжелому течению и смертности от COVID-19.

«Если у них есть лабораторные данные о том, что вакцина генерирует устойчивый иммунный ответ у людей старше 55 лет и еще более пожилых пациентов, это очень многообещающий знак», – считает профессор вирусологии из Ноттингемского университета ( University of Nottingham) Джонатан Болл (Jonathan Ball).

В настоящий момент аденовирусная вакцина Оксфордского университета проходит III фазу масштабных клинических испытаний. В них участвуют около 30 000 добровольцев из США, Великобритании, Бразилии и Южной Африки. В сентябре испытания были приостановлены после того, как у одного из добровольцев после введения препарата был диагностирован поперечный миелит — воспалительный синдром, поражающий спинной мозг. 12 сентября исследования были возобновлены в полном объеме.

На прошлой неделе СМИ сообщили о смерти одного из участников КИ, 28-летнего врача из Бразилии. Оксфордский университет заявил о том, что испытания вакцины не будут приостановлены, поскольку независимое расследование не выявило проблем с безопасностью препарата. По данным BBC, погибший получил не вакцину, а плацебо — лицензированную вакцину от менингита.



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