Полина Гагарина испытывает чувство вины перед детьми из-за напряженного графика

26.10.2020, 12:53, Разное

Известная российская певица Полина Гагарина рассказала, что из-за плотного рабочего графика она мало проводит времени с детьми. В результате у нее развилось чувство вины перед ними. Своими рассуждениями на эту тему артистка поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.

Полина Гагарина рассказала, что является матерью, которая много работает. В то же время она стремится все свободное время проводить вместе с детьми, но не всегда это получается сделать. Знаменитость продолжает разрываться между концертами, репетициями, решением организационных вопросов и детьми. Она всегда спешит домой, но испытывает чувство вины перед сыном и дочерью.

Полина Гагарина читала результаты исследований ученых, где говорится, что качество проведенного с детьми время не зависит от его количества. Таким образом, важным является то, что родители делают вместе с наследниками, когда находятся рядом. Артистка поинтересовалась у фолловеров, что они думают по этому поводу.

Напомним, что Полина Гагарина воспитывает двух детей от разных отцов. Сын Андрей появился на свет в браке певицы и актером Петром Кисловым. Второму супругу Дмитрию Исхакову знаменитость подарила дочь Мию. Летом нынешнего года стало известно о расставании пары.