 

Светлана Светличная назвала сына и внучку виновными в попытке отравить ее ртутью

26.10.2020, 12:53, Разное

Советская актриса Светлана Светличная обвинила своих родственников в попытке отравить ее. Артистка считает, что ее сын и внучка, подкинули ей в квартиру ртуть, чтобы завладеть квартирой в центре Москвы.
На телеканале НТВ Светлана Светличная призналась, что она почувствовала себя плохо, после посещения внучки с незнакомыми людьми. У нее разболелось колено и шея, также артистку часто тошнило. А позднее она обнаружила в квартире ртуть, после чего пришла к выводу, что родственники пытались ее отравить.

Ранее Светлана Светличная жаловалась на другое покушение. Актрису пригласили принять участие в съемках программы, но для этого ей необходимо было выйти на улицу. В назначенный день артистка встретила съемочную группу, но во время процесса на нее упал чугунный столб. Тогда Светлана Светличная аналогичным образом подумала, что на нее кто-то уронил оборудование, чтобы покалечить.



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