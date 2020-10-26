 

Возвращение Натальи Ветлицкой на отечественную сцену обернулось провалом

26.10.2020, 12:53, Разное

Российской певице Наталье Ветлицкой не удалось триумфально вернуться на сцену из-за провала с концертами. Ее выступления были отменены в Москве и Санкт-Петербурге, а билеты до сих пор продаются, причины неудачи попытался объяснить журналист Алексей Остудин.
Продолжительное время Наталья Ветлицкая жила в Испании, где она вела блог. В Сети певица нелестно отзывалась о РФ и своих коллегах по сцене. Но в какой-то момент она осталась без поддержки состоятельных мужчин, поэтому исполнительница попыталась вернуться на отечественную сцену, отметил Остудин.

Триумфальные концерты должны были состояться в Москве и Санкт-Петербурге, но низкие продажи билетов привели к их отмене. По словам Алексея Остудина, возвращение популярной в 1990-х годах исполнительницы оказалось самым провальным в истории отечественного шоу-бизнеса. При этом повлияла на такой исход не столько пандемия, сколько запросы певицы. Так, в феврале Наталья Ветлицкая хотела получить гонорар в размере 3,5 млн рублей за свое выступление.



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