Кремль отреагировал на слова Байдена о «главном враге США»

26.10.2020, 12:48, Новости дня

Кремль сожалеет, что в США предпринимаются попытки насаждения ненависти к России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отреагировав на заявление кандидата в президенты США Джозефа Байдена о том, что РФ представляет наибольшую угрозу для США.

«Это совсем не так, мы с этим абсолютно не согласны», – передает ТАСС слова Пескова.

«Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, и что наша страна позиционируется как какой-то противник», – отметил он. «Это не так», – повторил Песков.

Напомним, ранее в понедельник Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что наибольшую угрозу для Вашингтона на международной арене представляет Россия, а главным конкурентом США он считает Китай.